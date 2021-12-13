Edirne’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Edirne’de yaşayan öğrenciler ise yarın okulların olup olmayacağını araştırmaya başladı.

Edirne'de yarın okullar tatil mi? 14 Aralık Salı Edirne'de okul var mı?

Edirne’de etkili olan şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Yağışa karşı ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Edirne’de 14 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağına yönelik bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.