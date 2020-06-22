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Aktüel

Edirne'de yakalanan biri terör şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:47:41 -
Edirne'de yakalanan biri terör şüphelisi 2 kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yakalanan biri terör örgütü MLKP şüphelisi 2 zanlı tutuklandı.

Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Havsa ilçesinde taksi plakalı bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde, araçtaki terör örgütü MLKP şüphelisi H.C, eşi S.C. ve göçmen kaçakçısı olduğu tespit edilen Y.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan H.C. ve Y.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

S.C. ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


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