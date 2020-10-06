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Aktüel Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:29:41 -
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 212 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 212 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından getirildikleri Edirne Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis, dün, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.E.I'nın kullandığı tırı durdurmuş, narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada 212 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Olayla ilgili sürücü ile yanındaki M.D. ve M.Y. gözaltına alınmıştı.

Öte yandan ekipler, ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek vermişti.

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