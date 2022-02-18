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Yerel Edirne'de uyuşturucu operasyonu
Yerel

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 09:48:00 -
Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında şüpheli U.C.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramalarda 32,79 gram skunk ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğunu tespit ettikleri A.Y'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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