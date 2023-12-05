  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Saldırılar endişe verici boyuta ulaştı! Türk şirketler siber güvenlikte "dışa bağımlı"

Türkiye'nin gizli hazinesi ortaya çıktı! Orada milyarlarca dolarlık değer var! Tek seçenek ise…

İşyerinde 4 metrelik dev piton bulundu! Meğer yılan evcilmiş

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kent için yeni uyarı! Kar geliyor

Başkan Erdoğan'dan flaş İsrail mesajı: Biz buna hazırız

Kremlin dünyaya duyurdu! Putin'den BAE ve Suudi Arabistan kararı

Türkiye'den dünya gündemine oturan petrol hamlesi! 'Petrol fışkırıyor' haberlerini almamız an meselesi

İhtiyaçları olmasa da alıyorlar! İndirime inanmıyoruz, almadan yapamıyoruz

MİT'ten Mossad'a: Aklından bile geçirme! Dünya medyası Türkiye'nin restini yazdı, Osmanlı detayına dikkat

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...
Gündem Edirne'de su krizi! Şehrin yüzde 10'una su verilemiyor...
Gündem

Edirne'de su krizi! Şehrin yüzde 10'una su verilemiyor...

Yeniakit Publisher
2023-12-05 16:37:00 - 2023-12-05 16:44:02
Edirne'de su krizi! Şehrin yüzde 10'una su verilemiyor...

Edirne'de şehrin yüzde 10'una su verilemeyince vatandaşlar su sırasına girdi, uzun kuyruklar oluştu. Su verilebilen evlerde ise su çamurlu akıyor. Halkın isyanı üzerine açıklamada bulunan Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını iddia etti.

Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de, 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı.

CHP'li Başkan Recep Gürkan, gelişme üzerine ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı.

'Sabotaj yapıldı' iddiası!

CHP'li Gürkan incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu.

Edirne Belediyesi, Gürcistan'dan özel ekip getirildiğini açıklayarak çalışmalara başlandığını duyurdu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

'Suyu kademeli vermeye çalışıyoruz'

Su kesintileriyle ilgili Edirne Belediyesi Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde açıklama yapan CHP'li Gürkan, şunları söyledi:

Borunun birini 25 metre derinlikte buldular. Diğerini de dün öğleden sonra buldular. Balonlarla borunun birini 7,5 metreye kadar çıkardılar. İkinci borunun da yerini tespit ettiler. Bugün ikinci borunun çıkarma işlemi başlayacaktı ancak Kayalı'daki aşırı rüzgar ve yağıştan dolayı yapamadılar. Şu anda her iki borudan da su alıyoruz ama dalgıçlar çalışacağı zaman o boruların su alımını mecburen durduruyoruz. Şehrimizdeki su sıkıntısının en temel nedeni bu. 18 kuyumuz tam kapasiteli çalışıyor. Zaten kuyularımız ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bu şekilde kademeli olarak suyu vermeye çalışıyoruz.

Şehirdeki su sıkıntısının yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Gürkan, şöyle devam etti:

Bu da Kıyık'ın ve Şükrüpaşa'nın üst kısımlarında, yani kot olarak yüksek kısımlarda. İkinci kısımlar da apartmanında ya da sitesinde su deposu olmayanlar. Su deposu olan yerlere İtfaiye ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerleriyle temiz kullanma sularını getiriyoruz. Dediğim gibi bir taraftan dalgıçların çalışması için zaman zaman su alımını durdurmak zorunda kalıyoruz. Dalgıçlar çalışmadığı zaman da tekrar su almaya devam edip, burada arıtarak şehre veriyoruz.

Uzun su kuyrukları oluştu! '5 gündür çözülemedi'

Kentteki vatandaşlar bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.

Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü. Su için bekleyenlerden Hayati Toprak, şu ifadeleri kullandı:

5 gündür sularımız yok. Damacanaya paramız yetmiyor. Belediyeyi aradım, aşağı bölgelere su geldiğini, yukarılarda henüz olmadığını, çözüleceğini söylediler. 5 gündür çözülemedi. Aşağı yukarı 1 saattir su kuyruğundaydım. Çoğu kişi bulaşıklarını yıkayabilmek için buradan su alıyor. 5 gündür ıslak mendil ve havluyla ya da damacana suyu ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada hijyen çok önemli, halkı düşünebilmek çok önemli.

Sumru Cizre adlı vatandaş da yaklaşık 4 gün boyunca kişisel ihtiyaçlarını giderip, temizlik yapamadıklarını anlatarak şu açıklamalarda bulundu:

Çok mağdur kalıyoruz. Evimizde temizliğimizi yapamıyoruz. Yani bilmiyorum niye böyle? Çok iğrenç yani sapsarı, çamur gibi. O çamurlu suyla yemek de yapamıyorsunuz. Hijyen de sağlanmıyor. Çok zorlanıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. İhtiyaçlarımızı da çok zor gideriyoruz. Çok sıkıntı yaşadık. Sürekli marketten su almak zorunda kaldık.

HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı
HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

Gündem

HEDEP'ten CHP'yi üzecek yerel seçim kararı

İBB ve ABB’de ise işçiler isyanda! CHP’li belediyeler inim inim inletiyor
İBB ve ABB’de ise işçiler isyanda! CHP’li belediyeler inim inim inletiyor

Gündem

İBB ve ABB’de ise işçiler isyanda! CHP’li belediyeler inim inim inletiyor

Son seçimi bilen isimden CHP'yi karıştıracak anket! Ekrem İmamoğlu'nun oyu gündemi altüst edecek
Son seçimi bilen isimden CHP'yi karıştıracak anket! Ekrem İmamoğlu'nun oyu gündemi altüst edecek

Siyaset

Son seçimi bilen isimden CHP'yi karıştıracak anket! Ekrem İmamoğlu'nun oyu gündemi altüst edecek

CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı
CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı

Gündem

CHP ailecek parsellenmiş! Aylin Kotil adaylık başvurusu yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23