Edirne'de su krizi! Şehrin yüzde 10'una su verilemiyor...

Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de, 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı.

CHP'li Başkan Recep Gürkan, gelişme üzerine ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı.

'Sabotaj yapıldı' iddiası!

CHP'li Gürkan incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu.

Edirne Belediyesi, Gürcistan'dan özel ekip getirildiğini açıklayarak çalışmalara başlandığını duyurdu.



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'Suyu kademeli vermeye çalışıyoruz'

Su kesintileriyle ilgili Edirne Belediyesi Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde açıklama yapan CHP'li Gürkan, şunları söyledi:

Borunun birini 25 metre derinlikte buldular. Diğerini de dün öğleden sonra buldular. Balonlarla borunun birini 7,5 metreye kadar çıkardılar. İkinci borunun da yerini tespit ettiler. Bugün ikinci borunun çıkarma işlemi başlayacaktı ancak Kayalı'daki aşırı rüzgar ve yağıştan dolayı yapamadılar. Şu anda her iki borudan da su alıyoruz ama dalgıçlar çalışacağı zaman o boruların su alımını mecburen durduruyoruz. Şehrimizdeki su sıkıntısının en temel nedeni bu. 18 kuyumuz tam kapasiteli çalışıyor. Zaten kuyularımız ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bu şekilde kademeli olarak suyu vermeye çalışıyoruz.

Şehirdeki su sıkıntısının yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Gürkan, şöyle devam etti:

Bu da Kıyık'ın ve Şükrüpaşa'nın üst kısımlarında, yani kot olarak yüksek kısımlarda. İkinci kısımlar da apartmanında ya da sitesinde su deposu olmayanlar. Su deposu olan yerlere İtfaiye ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerleriyle temiz kullanma sularını getiriyoruz. Dediğim gibi bir taraftan dalgıçların çalışması için zaman zaman su alımını durdurmak zorunda kalıyoruz. Dalgıçlar çalışmadığı zaman da tekrar su almaya devam edip, burada arıtarak şehre veriyoruz.

Uzun su kuyrukları oluştu! '5 gündür çözülemedi'

Kentteki vatandaşlar bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.

Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü. Su için bekleyenlerden Hayati Toprak, şu ifadeleri kullandı:

5 gündür sularımız yok. Damacanaya paramız yetmiyor. Belediyeyi aradım, aşağı bölgelere su geldiğini, yukarılarda henüz olmadığını, çözüleceğini söylediler. 5 gündür çözülemedi. Aşağı yukarı 1 saattir su kuyruğundaydım. Çoğu kişi bulaşıklarını yıkayabilmek için buradan su alıyor. 5 gündür ıslak mendil ve havluyla ya da damacana suyu ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada hijyen çok önemli, halkı düşünebilmek çok önemli.

Sumru Cizre adlı vatandaş da yaklaşık 4 gün boyunca kişisel ihtiyaçlarını giderip, temizlik yapamadıklarını anlatarak şu açıklamalarda bulundu:

Çok mağdur kalıyoruz. Evimizde temizliğimizi yapamıyoruz. Yani bilmiyorum niye böyle? Çok iğrenç yani sapsarı, çamur gibi. O çamurlu suyla yemek de yapamıyorsunuz. Hijyen de sağlanmıyor. Çok zorlanıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. İhtiyaçlarımızı da çok zor gideriyoruz. Çok sıkıntı yaşadık. Sürekli marketten su almak zorunda kaldık.