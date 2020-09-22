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Aktüel Edirne'de spor yaptıkları alanı temizleyen gençlere baklava ikramı
Aktüel

Edirne'de spor yaptıkları alanı temizleyen gençlere baklava ikramı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:10:26 -
Edirne'de spor yaptıkları alanı temizleyen gençlere baklava ikramı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde belediyeye ait spor alanının temizlik ve bakımı, tesisi kullanan gençler tarafından yapılıyor.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde halı saha, oyun parkı ve dinlenme alanlarının bulunduğu spor tesisi, ilçedeki gençlerin katkılarıyla temizlenirken, Belediye Başkanı İsmail Arslan, örnek davranış gösteren gençlere baklava ikram etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Arslan, gençlerin sorumluluk bilinciyle hareket edip spor yaptıkları alanı temizlediğini belirtti.

Gençlerin çevre farkındalığı oluşturduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği destekleriyle yapılan halı saha ve çevresindeki sosyal yaşam alanı belediyemize devroldu. Tesisin temizliği de bu alanı kullanan gençlerimiz tarafından yapılıyor. Belediye olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onların ihtiyaç duyduğu alanları yapmak ve geliştirmek için çalışacağız. Örnek bir davranış gösteren tüm gençlerimizi tebrik ediyorum."


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