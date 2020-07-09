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Edirne'de silahlı kavga: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 12:11:56 -
Edirne'de silahlı kavga: 7 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi Büyük Zincirlikuyu Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pamukçular Sokak'ta devam eden olayda E.Ö, kendisini takip eden kişilere evinin penceresinden av tüfeğiyle ateş etti.

Olayda, N.T, C.A, K.K, O.Ç, M.T, Y.A ve H.A vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli E.Ö, gözaltına alındı.

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