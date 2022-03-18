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Yerel Edirne'de panelvan önce taksiye, ardından direğe çarptı: 3 yaralı
Yerel

Edirne'de panelvan önce taksiye, ardından direğe çarptı: 3 yaralı

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvanın önce ticari taksiye, ardından da trafik ışığı gösterge direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:19:00 -
Edirne'de panelvan önce taksiye, ardından direğe çarptı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Trakya Üniversitesi kavşağında meydana geldi. S.Y. idaresindeki 59 ADJ 522 plakalı panelvan tipi hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ticari taksiye, ardından trafik ışıkları gösterge direğine çarptı. Kazada ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çekiciyle araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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