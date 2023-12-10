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Yerel Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Yerel

Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-12-10 22:58:00 -
Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobil ile hafi ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Havsa ilçesi girişinde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 34 SRH 59 plakalı otomobil, C.D. idaresindeki 39 DC 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye yönlendirildi. Kazada, aralarında sürücüler F.A. ve C.D.'nin de bulunduğu otomobil ve hafif ticari araçta yaralanan 6 kişi, Edirne'deki hastanelere kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve durumu ağır olan B.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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