Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Havsa ilçesi girişinde meydana geldi. F.A. yönetimindeki 34 SRH 59 plakalı otomobil, C.D. idaresindeki 39 DC 498 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye yönlendirildi. Kazada, aralarında sürücüler F.A. ve C.D.'nin de bulunduğu otomobil ve hafif ticari araçta yaralanan 6 kişi, Edirne'deki hastanelere kaldırıldı. Otomobilde bulunan ve durumu ağır olan B.S., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: DHA