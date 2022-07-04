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Yerel Edirne'de orman yangını
Yerel

Edirne'de orman yangını

Edirne'de çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 15:54:00 -
Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi ile Karacaali köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri görenler, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

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