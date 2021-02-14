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Eğitim Edirne’de okullar tatil mi? Edirne valiliği köy okulları tatil edildi mi?
Eğitim

Edirne’de okullar tatil mi? Edirne valiliği köy okulları tatil edildi mi?

Yarın Edirne'de okullar tatil mi? Köy okulları Edirne'de tatil edildi mi? 15 Şubat’ta köy okullarında okuyan öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrenciler Edirne’de okullar tatil mi sorusuna cevap arıyor. Kar yağışı ve soğuk hava Trakya'dan yurda giriş yaptı ve etkisini artırarak devam ediyor. Edirne’de yaşanan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler yarın yani 15 Şubat Pazartesi okullar tatil mi sorusunu cevabını arama başladı. Peki Edirne Valiliği'nden kar tatili açıklaması yapıldı mı? Edirne’de köy okulları yarın tati mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:48:00 - 2021-02-14 12:49:42
Edirne’de okullar tatil mi? Edirne valiliği köy okulları tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir açıkladığı yoğun kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı. Yurdu etkileyen soğuk ve yağışlı havadan Edirne’de etkileniyor. Edirne il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarıyıl tatilinin sona ermesiye birlikte yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarında okuyan öğrenciler yarın okullar tatil mi araştırıyor. Peki kar yağışının devam ettiği Edirne’de okullar tatil oldu mu?

Edirne'de köy okulları yarın tatil mi?

Edirne’de kar yağışı devam ediyor olması nedeniyle yarın Edirne’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Edirne Valiliğinden köy okularının tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Edirne hava durumu

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