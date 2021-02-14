Edirne’de okullar tatil mi? Edirne valiliği köy okulları tatil edildi mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir açıkladığı yoğun kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı. Yurdu etkileyen soğuk ve yağışlı havadan Edirne’de etkileniyor. Edirne il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarıyıl tatilinin sona ermesiye birlikte yarın yüz yüze eğitime başlayacak olan köy okullarında okuyan öğrenciler yarın okullar tatil mi araştırıyor. Peki kar yağışının devam ettiği Edirne’de okullar tatil oldu mu?

Edirne'de köy okulları yarın tatil mi?

Edirne’de kar yağışı devam ediyor olması nedeniyle yarın Edirne’de okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilirken Edirne Valiliğinden köy okularının tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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