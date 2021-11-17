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Yerel Edirne'de mesire alanındaki yangın korkuttu
Yerel

Edirne'de mesire alanındaki yangın korkuttu

Edirne’de mesire alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 05:43:00 -
Edirne'de mesire alanındaki yangın korkuttu

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesinde bulunan mesire alanı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, vatandaşlar ve traktörlerin 2 saatlik müdahalesiyle yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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