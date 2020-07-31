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Eğitim

Edirne'de KYK yurdu nerede? Edirne devlet yurtları

Edirne'de KYK yurdu nerede? Edirne bulunan devlet yurtları haberin detayında yer alıyor. Aynı zamanda yurtların nerede olduğu, iletişim adresleri ve telefon numaralarına da link üzerinden ulaşılabilir. Peki ama devlet yurtları nerede, hangi ilçede? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:38:00 -
Edirne'de KYK yurdu nerede? Edirne devlet yurtları

Edirne'deki devlet yurtları

  • GAZİ EVRENOS ÖĞRENCİ YURDU
  • KEŞAN YURDU
  • SELİMİYE YURDU
  • EDİRNE KIZ ÖĞRENCİ YURDU
  • SULTAN ÇELEBİ MEHMET YURT MÜDÜRLÜĞÜ
  • SULTAN II.MURAT ÖĞRENCİ YURDU
  • SEDEFKAR MEHMED AĞA ÖĞRENCİ YURDU
  • GÜLŞENİ ÖĞRENCİ YURDU

Detaylı bilgi ve iletişim adresleri için TIKLAYINIZ...

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