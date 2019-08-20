Edirne’de göçmene geçit yok; 3 günde 489 kaçak göçmen

Edirne’de, ‘hudut kartalları’ olarak piyade birlikleri ve jandarma ekiplerinin, üç gün içerisinde yaptığı denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollara yurt dışına kaçmak isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’de, ‘hudut kartalları’ olarak piyade birlikleri ve jandarma ekiplerinin, üç gün içerisinde yaptığı denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollara yurt dışına kaçmak isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu denetim ve kontroller sırasında, yakalanarak gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan 2 göçmen kaçakçısı da tutuklanarak, cezaevine konuldu.