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Yerel Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 10:45:00 -
Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evini 1 ay boyunca fiziki takibe aldı.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış, 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli H.P. gözaltına alındı.

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