Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesi'ndeki evini 1 ay boyunca fiziki takibe aldı.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış, 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheli H.P. gözaltına alındı.