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Aktüel

Edirne'de "Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi" oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-07-23 18:47:43 -
Edirne'de "Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi" oluşturuldu

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) dünyadaki 60 ana ayçiçeği türünün yer aldığı "Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi" kuruldu.

TÜ Bilimsel Araştırma Projesi ve TÜBİTAK işbirliğinde, TÜ 15 Temmuz Şehitler Yolu'nda oluşturulan bahçe, ziyarete açıldı.

Müzik dinletisiyle başlayan programda konuşan TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve proje koordinatörü Prof. Dr. Yalçın Kaya, ayçiçeği koleksiyon bahçesinde dünyada yetiştirilen ayçiçeği türlerinin bulunduğunu söyledi.

Bahçede ıslah çalışmaları ve genetik araştırmalar yapılacağını belirten Kaya, "Tüm türleri içeren geniş bir bahçe dünyada çok az. Böyle büyük bir bahçe oluşturarak bilimsel çalışmalar için önemli bir yer meydana getirildi. Projemiz çerçevesinde kapsamlı araştırmalar yapacağız." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr Erhan Tabakoğlu da ayçiçeğinin Trakya'daki önemli tarım ürünlerinin başında geldiğini ve yapılacak çalışmalarla kaliteli ve yüksek verimli ürün elde edilebileceğini ifade etti.

Dünyada yetiştirilen 60 ana ayçiçeği türünden oluşan bahçenin önemli bir araştırma alanı özelliği taşıdığını vurgulayan Tabakoğlu, "Burada önemli bir gen bankası kurulmuş durumda. Yapılacak çalışmalarla çok yeni türler çıkacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından koleksiyon bahçesi gezildi.

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