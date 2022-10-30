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Yerel Edirne’de çay bahçesinde oturan kadın boğazından bıçaklandı! Çay bahçesinde kâbus!
Yerel

Edirne’de çay bahçesinde oturan kadın boğazından bıçaklandı! Çay bahçesinde kâbus!

Edirne’de 32 yaşındaki kadın 10 yağındaki oğluyla çay bahçesinde otururken tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Yaralanan kadın hastaneye sevk edilirken olayın ardından gözyaşı döken çocuğu çevredeki vatandaşlar teselli etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 16:37:00 - 2022-10-30 16:43:04
Edirne’de çay bahçesinde oturan kadın boğazından bıçaklandı! Çay bahçesinde kâbus!
Son dakika: Edirne’de kan dondurucu olayda 32 yaşındaki C.A. isimli kadın 10 yaşındaki çocuğuyla çay bahçesine geldi. Bir süre sonra C.A.’nın yanına gelen 52 yaşındaki E.D. ile başlayan konuşmada tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından E.D. kadını yere yatırarak bıçakla boğazından yaraladı. Çocuğun bağırması üzerine olay yerine polis ekipleri geldi ve saldırgan E.D.’yi gözaltına aldı.

ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaralanan C.A'ya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından gözyaşı döken çocuğu, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.

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