Edirne’de çay bahçesinde oturan kadın boğazından bıçaklandı! Çay bahçesinde kâbus!
Edirne’de 32 yaşındaki kadın 10 yağındaki oğluyla çay bahçesinde otururken tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Yaralanan kadın hastaneye sevk edilirken olayın ardından gözyaşı döken çocuğu çevredeki vatandaşlar teselli etti.
ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaralanan C.A'ya sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaralı kadın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından gözyaşı döken çocuğu, polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.
Yerel
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