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Edirne’de berber ve kuaförler 11 Mayıs’a hazır ediliyor

Edirne’de, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 11 Mayıs 2020 tarihinde açılacak olacak berber ve kuaförlere, valilik koordinesinde il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:04:50 -
Edirne’de berber ve kuaförler 11 Mayıs’a hazır ediliyor

Edirne’de, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla 11 Mayıs 2020 tarihinde açılacak olacak berber ve kuaförlere, valilik koordinesinde il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verildi.


Edirne Valiliği koordinesinde, Covid 19 salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ancak 11 Mayıs 2020 tarihinde yeniden faaliyetlerine başlamaya hazırlanan berber ve kuaförlere, il sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından eğitimler verildi. Ayrıca söz konusu iş yerlerine maske, siperlik ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirildi.


Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves Yılmaz, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatları doğrultusunda, berber ve kuaförlere dezenfekte ve ilaçlama konusunda destek olduklarını söyledi.

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