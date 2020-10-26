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Ekonomi Edirne'de armut hasadı başladı
Ekonomi

Edirne'de armut hasadı başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:29:15 -
Edirne'de armut hasadı başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de deveci, santa maria ve williams çeşidi armutların hasat ediliyor.

Geniş tarım arazilerinde birçok meyvenin yetiştirildiği Edirne'de çiftçilerin armut hasadı telaşı sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerine göre, kentte kayıtlı bin 727 dekar alanda deveci, santa maria ve williams çeşidi armut yetiştiriliyor. Bu alanlarda yaklaşık 3 bin 500 ton armut üretiliyor.

Üretimin çoğu Çanakkale ve İzmir'deki toptancılar tarafından satın alınıyor.

Havsa'nın Kuzucu köyünde 50 dönüm alanda deveci armudu yetiştiren Devrim Meçgel, AA muhabirine hasadın yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Bahçesinde 5 bin 500 ağacın yer aldığını belirten Meçgel, "Bahçemizden 5 yıldır ürün alıyoruz. Büyük bir çaba sarf ederek buralara geldik. Hasat zamanındayız. Ürünlerimizi topluyoruz. Şu anda hasat iyi gidiyor." dedi.

Meçgel, armut yetiştirmenin zor ve emek gerektiren bir iş olduğunu ifade etti.

Bu yıl rekoltede düşüş beklediğini belirten Meçgel, "Geçen yıl buradan 145 ton civarında ürün aldık. Bu sene dolu yağışından dolayı verim ve rekolte düşük. Bu yıl 60 ton civarından ürün almayı bekliyoruz. Bir şekilde yetiştirip üretici olarak halka sunmaya çalışıyoruz. Hasat için 20 işçimiz var . Kimisi topluyor, kimisi toplananları arabalara yüklüyor. Buradan armudumuzu piyasaya sürüyoruz." diye konuştu.

İşçiler tarafından toplanan armutlar, kovalara doldurularak ayrıştırma noktasına götürülüyor. Burada boylarına göre ayrılarak kasalara yerleştirilen armutlar, kamyonlara yüklenerek üreticiden satıcıya gidiyor. Armutların bir kısmı satışa sunulurken bir kısmı da buzhanelerde bekletiliyor.







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