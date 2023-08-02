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Yerel Edirne'de 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
Yerel

Edirne'de 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 10:44:00 -
Edirne'de 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne Valiliği, Edirne'de bir sebze tarlasında 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildiğini duyurdu.

Edirne Valiliği, Edirne'de bir sebze tarlasında 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildiğini duyurdu.

Edirne Valiliği, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, ekiplerin Kayapa köyü yakınlarındaki 6 dönümlük sebze tarlasına arama yaptığını tarlada yapılan aramada 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği ve tarla sahibi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. (İLKHA)

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