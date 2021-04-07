Edirne liseleri taban puanı 2021 Edirne liseleri başarı sıralaması |Edirne liseleri kontenjanları
Nisan ayına girmemiz birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Liseye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Peki, Edirne liseleri taban puanı 2021, Edirne liseleri başarı sıralaması ve Edirne liseleri kontenjanları nelerdir?
Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, liselerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde liseye geçecek 8. sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri liselerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayları…
Edirne liseleri taban puanı 2021, Edirne liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?
Edirne’de bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?
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