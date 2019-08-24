Edirne Keşan'da orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için helikopter destekli çalışma başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yeşilköy ve Beyköy köyleri arasındaki mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Keşan Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına arazöz, iş makineleri ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor. Yeşilköy ve Beyköy köyleri Saros Körfezi'nin Erikli ve Mecidiye sahillerine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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