Edirne CHP belediye başkan adayları 2019

CHP Edirne belediye başkan adayları kim olduğu merak ediliyor. 2019 yerel seçimlerinde aday gösterecekleri 105 ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayan CHP, şimdi de aralarında Edirne'nin de olduğu 300 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak. Edirne CHP belediye başkan adayları kim? CHP Edirne belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var? CHP Edirne belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak?

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapmanın peşinde olan CHP'nin belediye başkan adayları son dakika merak ediliyor. CHP 2019 yerel seçimlerde hangi isimle seçmenin karşısına çıkacağı merak ediliyor. CHP İstanbul belediye başkan adayı ne zaman belli olacağı merak konusu olurken, bazı büyükşehir belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 300 belediye başkan adaylarını 6 Aralık'ta açıklayacak. Peki CHP Edirne belediye başkan adayı kim olacak? Edirne CHP belediye başkan adaylığında hangi ismi tercih edecek sorusu sorulmaya devam ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi (PM) 24 Ekim’de 105, 14 Kasım’da ise 147 belediye başkan adayını açıkladı. İYİ Parti ile ittifak arayışının devam ettiği CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının kimler olacağı halen belirsizliğini korumaya devam ediyor. CHP PM, 6 Aralık'ta bir toplantı gerçekleştirip 300'e yakın belediye başkan adayının ismini açıklayacak. CHP’nin açıklanacağı belediye başkan adayları arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayının da bulunduğu öğrenildi. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında Edirne belediye başkan adayı da var. CHP'nin Edirne belediye başkan adayının belli olduğu ancak resmi olarak Edirne Belediye başkan adayının kim olduğu genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması bekleniyor.

Edirne 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Recep Gürkan % 36.9

AK Parti adayı Ahmet Günşen % 29.9

MHP adayı Orhan Çakırlar % 18.3

Edirne 24 Haziran genel seçim sonuçları

CHP % 45.4

AK Parti % 28,6

İYİ Parti % 15.6

MHP % 5

HDP % 3.7

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi