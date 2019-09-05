Edirne açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 31 düzensiz göçmen lastik bot içerisinde yakalandı.05 Eylül 2019 Perşembe 11:18
Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmek isteyen 31 düzensiz göçmen lastik bot içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül günü saat 00.45’te, Edirne’nin Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (15 erkek, 6 kadın, 10 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne tespit edildi.
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