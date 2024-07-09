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Spor Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti
Spor

Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2024-07-09 13:38:00 -
Edin Terzic, Altınordu'yu ziyaret etti

Borussia Dortmund ile büyük başarılara imza atan, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Edin Terzic, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’yu ziyaret etti.

Alman ekibi Borussia Dortmund ile 2021’de Almanya Kupası’nı kazanan Terzic, 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğunu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli teknik adam yönetiminde geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

Öte yandan Altınordu U11 Takımı, U11 İzmir Ligi 1. Grup birinci olarak tamamladı. Altınordu’nun gençleri, ligin bitimine bir hafta kala öncesinde Göztepe’yi 1-0 mağlup ettikleri maçla ligi lider bitirmeyi garantiledi.


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