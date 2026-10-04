Edi Rama’dan Alman basınına Türkiye cevabı: “Tehdit değil, barış ve istikrar görüyorum”

Alman Welt am Sonntag’un Batı Balkanlar’da Çin yatırımları ile Rusya ve Türkiye’nin siyasi etkisine ilişkin sorusuna Rama’dan dikkat çeken bir cevap geldi.

Bu yaklaşımı “klişe” olarak nitelendiren Rama, Rusya’yı bölge açısından gerçek bir tehdit olarak gördüğünü belirtirken Türkiye konusunda tamamen farklı bir değerlendirme yaptı.

Rama, “Batı Balkanlar’da Türkiye’den herhangi bir tehlike gelmiyor. Ben sadece istikrar ve barış için kardeşçe bir katılım görüyorum” ifadelerini kullandı.

BATI BALKANLAR İÇİN AB’YE UYARI

Batı Balkanlar’ı Avrupa’nın içindeki jeopolitik bir boşluk olarak değerlendiren Rama, bölgenin Avrupa Birliği dışında bırakılmasının risklerine dikkat çekti.

Arnavutluk’un AB üyeliği hedefini yineleyen Rama, Birliğin daha hızlı ve stratejik kararlar alması gerektiğini kaydetti. AB’nin mevcut yapısıyla inovasyon ve rekabet gücü bakımından geride kaldığını ifade eden Rama, değişim yaşanmaması halinde Avrupa Birliği’ni “Titanic” benzetmesiyle uyardı.

UKRAYNA KONUSUNDA DA AB’Yİ ELEŞTİRDİ

Rama röportajında Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği konusunda verilen mesajları da eleştirdi. AB’nin mevcut karar alma sistemi değişmeden Ukrayna’nın üyeliğinin mümkün olmayacağını savunan Rama, bu nedenle Kiev’e verilen bazı üyelik vaatlerini gerçekçi bulmadığını söyledi.