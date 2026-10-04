Edi Rama’dan Alman basınına Türkiye cevabı: “Tehdit değil, barış ve istikrar görüyorum”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Alman Welt am Sonntag’a verdiği röportajda Türkiye’nin Batı Balkanlar’daki rolüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Rusya’nın bölgedeki etkisinin aynı kefeye konulmasına karşı çıkan Rama, Ankara’dan Batı Balkanlar’a yönelik bir tehlike gelmediğini, Türkiye’nin bölgede istikrar ve barış için “kardeşçe” bir rol üstlendiğini ifade etti.
Alman Welt am Sonntag’un Batı Balkanlar’da Çin yatırımları ile Rusya ve Türkiye’nin siyasi etkisine ilişkin sorusuna Rama’dan dikkat çeken bir cevap geldi.
Bu yaklaşımı “klişe” olarak nitelendiren Rama, Rusya’yı bölge açısından gerçek bir tehdit olarak gördüğünü belirtirken Türkiye konusunda tamamen farklı bir değerlendirme yaptı.
Rama, “Batı Balkanlar’da Türkiye’den herhangi bir tehlike gelmiyor. Ben sadece istikrar ve barış için kardeşçe bir katılım görüyorum” ifadelerini kullandı.
BATI BALKANLAR İÇİN AB’YE UYARI
Batı Balkanlar’ı Avrupa’nın içindeki jeopolitik bir boşluk olarak değerlendiren Rama, bölgenin Avrupa Birliği dışında bırakılmasının risklerine dikkat çekti.
Arnavutluk’un AB üyeliği hedefini yineleyen Rama, Birliğin daha hızlı ve stratejik kararlar alması gerektiğini kaydetti. AB’nin mevcut yapısıyla inovasyon ve rekabet gücü bakımından geride kaldığını ifade eden Rama, değişim yaşanmaması halinde Avrupa Birliği’ni “Titanic” benzetmesiyle uyardı.
UKRAYNA KONUSUNDA DA AB’Yİ ELEŞTİRDİ
Rama röportajında Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliği konusunda verilen mesajları da eleştirdi. AB’nin mevcut karar alma sistemi değişmeden Ukrayna’nın üyeliğinin mümkün olmayacağını savunan Rama, bu nedenle Kiev’e verilen bazı üyelik vaatlerini gerçekçi bulmadığını söyledi.