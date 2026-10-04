İngilizlerin yarısı AB’ye dönmek istiyor
İngiltere’de Avrupa Birliği’ne yeniden katılım tartışmaları sürerken, son yapılan anket ülke kamuoyunun AB ile ilişkilerin geleceğine yönelik yaklaşımını ortaya koydu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere’de Avrupa Birliği’ne yeniden katılım tartışmaları sürerken, son yapılan anket ülke kamuoyunun AB ile ilişkilerin geleceğine yönelik yaklaşımını ortaya koydu.
The Guardian’da yayımlanan ve 12-24 Eylül tarihleri arasında 11 bin 461 kişiyle yapılan ankete göre, İngiltere’nin AB’ye yeniden katılmasını isteyenlerin oranı yüzde 49’a ulaşırken, karşı çıkanların oranı yüzde 28.5’te kaldı.
Katılımcıların yüzde 25.9’u AB’ye hemen dönülmesini, yüzde 22.9’u ise önümüzdeki üç yıl içinde dönüşü destekledi. Ankette, İngiltere’nin AB’ye yeniden katılması halinde bunun hangi yolla yapılması gerektiği de soruldu. Katılımcıların üçte biri yeni bir referandum yapılmasını istedi.
İŞÇİ PARTİSİNE YARIYOR Araştırmada AB ile daha yakın ilişkiler kurulmasının iktidardaki İşçi Partisi’nin oy oranını 7.4 puana kadar artırabileceği öne sürüldü. Ancak bazı İşçi Partili milletvekilleri, Brexit tartışmasının yeniden açılmasının özellikle 2016’da AB’den ayrılmayı destekleyen seçim bölgelerinde siyasi gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu.
BURNHAM ROTAYI YENİDEN ÇİZİYOR İşçi Partili Başbakan Andy Burnham, 29 Eylül’de İşçi Partisi konferansında ayrılığın İngiltere’ye “yarardan çok zarar getirdiğini” söyleyerek ülkenin Avrupa ile uzun vadeli ilişkisini yeniden değerlendireceğini açıklamıştı. “Neler yapılabileceğine ve her seçeneğin artılarıyla eksilerine bakmalıyız” diyen Burnham’ın, seçenekleri kasım ayındaki İngiltere-AB zirvesine yakın bir zamanda açıklaması bekleniyor.
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