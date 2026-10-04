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Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

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Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Gıda Standartları Ajansı (FSA), son dönemin en popüler lezzetlerinden biri olan Dubai usulü çikolatalarda şiddetli mide enfeksiyonlarına ve zehirlenmelere yol açan Salmonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine acil toplama kararı çıkardı. Dünya genelinde kapış kapış satılan Alyan markasına ait ilgili seri ürünler market raflarından hızla indirilirken, bu çikolataları tüketen vatandaşların hastalığı yaymamak adına 48 saat boyunca kimseyle temas etmemesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, tüketicileri ambalaj üzerindeki seri kodlarını kontrol etmeleri ve riskli ürünleri derhal iade etmeleri konusunda uyardı.

#1
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Son dönemin en büyük lezzet çılgınlığı haline gelen ve kapış kapış satan dev markanın çikolatalarında ciddi bir sağlık riski tespit edildi. Gıda Standartları Ajansı (FSA), halk sağlığını tehdit eden tehlikeli bir bakteri nedeniyle acil koduyla bildiri yayınlayarak ürünlerin derhal raflardan toplatılması talimatını verdi. Tüketenlerin ise 48 saat boyunca kimseyle temas etmemesi gerektiği vurgulanıyor.

#2
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Dağıtıcı firma World of Sweets, popüler ürün dizisinde gıda zehirlenmelerine ve ciddi mide enfeksiyonlarına yol açan Salmonella bakterisine rastlandığını bildirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, tehlike saçan bakterinin tespit edilmesinin ardından mağaza zincirleri alarm durumuna geçti ve ilgili seriler satış noktalarından hızla çekilmeye başlandı. FSA tarafından yapılan resmi duyuruda, ürünü satın alan vatandaşların çikolataları kesinlikle tüketmemesi çağrısında bulunuldu.

#3
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Geri çağırma kararı, özellikle son dönemin trendi olan Dubai usulü spesiyalleri kapsıyor. Bu kapsamda 100 gramlık paketlerde satılan 318591 ürün kodlu Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe ve Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata ile 120 gramlık paketlerde satılan 319456 ürün kodlu Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles ürünleri raflardan indirildi.

#4
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Salmonella bakterisinin insan vücudunda yüksek ateş, şiddetli ishal ve karın kramplarına yol açtığına dikkat çeken yetkililer, belirtileri gösteren kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırmamak adına en az 48 saat boyunca işe, okula veya kreşe gitmemesi gerektiği vurgulandı.

#5
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Satış noktalarında uyarı bildirimleri yayınlanırken, riskli gruptaki bu çikolatalardan herhangi birini satın alan tüketicilerin, ürünleri satın aldıkları mağazaya iade ederek ücretlerini tam olarak geri alabilecekleri ifade edildi.

#6
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

Gıda emniyet yetkilileri, yerel birimlerle koordineli şekilde saha denetimlerini sürdürürken tüketicilerin ambalaj üzerindeki seri kodlarını dikkatle incelemeleri hatırlatıldı.

#7
Foto - Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı

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