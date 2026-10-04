Kapış kapış satılan popüler çikolata markası acilen raflardan toplatılıyor! Yiyenler için 48 saat karantina alarmı
Gıda Standartları Ajansı (FSA), son dönemin en popüler lezzetlerinden biri olan Dubai usulü çikolatalarda şiddetli mide enfeksiyonlarına ve zehirlenmelere yol açan Salmonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine acil toplama kararı çıkardı. Dünya genelinde kapış kapış satılan Alyan markasına ait ilgili seri ürünler market raflarından hızla indirilirken, bu çikolataları tüketen vatandaşların hastalığı yaymamak adına 48 saat boyunca kimseyle temas etmemesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, tüketicileri ambalaj üzerindeki seri kodlarını kontrol etmeleri ve riskli ürünleri derhal iade etmeleri konusunda uyardı.