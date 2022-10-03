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Medya EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!
Medya

EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan usta aktör Savaş Özdemir, Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara geri dönüyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:36:00 - 2022-10-03 17:45:04
EDHO’nun Tipi'si dev diziyle ekrana dönüyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Tipi karakteri ile hafızalara kazınan Savaş Özdemir, Sıfırıncı Gün dizisi ile ekranlara dönüyor.

Yapımcılığını Acun Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu dizinin senaryosunu Atasay Koç yazıyor.

Merakla beklenen polisiye, suç ve aksiyon temalı dizinin çekimleri yakında başlıyor.

Dizinin ilk bölüm çekimleri ABD ve Arnavutluk'ta gerçekleşecek.

Savaş Özdemir kimdir?

Savaş Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte Savaş Özdemir nereli? - Magazin Haberleri - Milliyet

Savaş Özdemir, Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. 

Doğum tarihi: 1970 (52 yıl yaşında), İstanbul

Eğitim: İzmir - Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi (1991), Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü


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