2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo kimdir, kaç yaşında? 'Lisan geni' FOXP2...

Son dakika: 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo'nun kazandığı açıklandı. Svante Paabo, 2007 yılında Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alınmıştı.

2022 Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli biyolog Svante Paabo kazandı.

SVANTE PAABO KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Svante Paabo 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu . 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.

SVANTE PAABO BİYOGRAFİSİ

Svante Paabo, İsveçli biyolog, genetikçi ve bilim insanı. Emvimsel genetik alanında uzmanlaşan Paabo, palleogenetiğin kurucularından biri olarak Neandertal genomu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. 2022'de "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık.

Doğum tarihi: 20 Nisan 1955 (67 yaşında), Stokholm, İsveç

Eşi: Linda Vigilant (e. 2008)

Kitaplar: Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes...

Ebeveynleri: Sune Bergström, Karin Pääbo

Kardeşleri: Rurik Reenstierna

Svante Paabo Aldığı ödüller

Leibniz Ödülü 1992

Kistler Ödülü 2009

svante pääbo gruber prize in genetics 2013

Breakthrough Yaşam Bilimleri Ödülü 2015

Princess of Asturias Award for Technical & Scientific Research 2018

Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü 2022

FOXP2 geni konuşma ve dil bozukluklarında etkili olma bakımından tespit edilen ilk gendir. FOXP2, 1980'li yılların sonunda İngiltere'de yaşayan Pakistan kökenli bir ailede görülen konuşma ve dil bozukluklarını araştırırken keşfedilmiştir.

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