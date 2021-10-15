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Medya EDHO’da flaş değişiklik! Oyuncunun yerine başkası geldi
Medya

EDHO’da flaş değişiklik! Oyuncunun yerine başkası geldi

Sete çıkan ve 26 Ekim'de başlaması planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde korona krizi yaşandı. Yeni sezona dahil olan İlker Aksum yerine Emre Karayel getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:32:00 -
EDHO’da flaş değişiklik! Oyuncunun yerine başkası geldi

Sete çıkması Ekim ayının ortalarını bulan, 26 Ekim'de yeni sezonuna başlaması planlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde korona krizi yaşanıyor.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezona konuk oyuncu olarak dahil olan İlker Aksum, koronaya yakalandı.

Aksum'un koronaya yakalanması sonucu yerine Emre Karayel getirildi.

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