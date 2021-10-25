Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200.bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezon 26 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni bölüm öncesi pek çok kişi İdris’in yeğeni rolündeki oyuncunun kim olduğunu araştırıyor.

EDHO Barış kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Barış’ı kim oynuyor?

EDHO’ya yeni bir karakter daha eklendi. Masa’nın yeni üyesi İdris Reis’in yeğeni Barış oldu. Barış, Rotterdam'da yaşayan, Karadenizli bir ailenin oğlu rolünü oynayacak. Barış karakterini ise Hazım Körmükçü oynayacak.