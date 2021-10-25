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Medya EDHO Barış kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Barış’ı kim oynuyor?
Medya

EDHO Barış kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Barış’ı kim oynuyor?

EDHO İdris’in yeğeni kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 7.sezonuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin kadrosuna pek çok isim katıldı. Yeni sezonda Barış karakteri de dizide yer alacak. Pek çok kişi ‘EDHO Barış kim?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, EDHO Barış’ı kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:35:00 - 2021-10-25 16:50:54
EDHO Barış kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Barış’ı kim oynuyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 200.bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezon 26 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni bölüm öncesi pek çok kişi İdris’in yeğeni rolündeki oyuncunun kim olduğunu araştırıyor.

EDHO Barış kim? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Barış’ı kim oynuyor?

EDHO’ya yeni bir karakter daha eklendi. Masa’nın yeni üyesi İdris Reis’in yeğeni Barış oldu. Barış, Rotterdam'da yaşayan, Karadenizli bir ailenin oğlu rolünü oynayacak. Barış karakterini ise Hazım Körmükçü oynayacak.

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