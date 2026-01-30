  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
30 Ocak 1997: Muhammed Osman Sirâceddîn'in vefatı (Mutasavvıf) Rusya ve ABD çekiliyor: Suriye'de tek oyun kurucu Türkiye! Mahmut Abbas'tan Hamas'a Seçim Engeli! Lavrov’dan dünyaya Türkiye ilanı: "Çökmekte olan yapıyı sadece Türk diplomasisi kurtarabilir!" Trump’tan Küba’ya sert yaptırım hamlesi: Petrol satan ülkelere tarife kararı Trump’tan Kanada’ya sert çıkış! Gerilim tırmanıyor Trump'ın adımları ters tepiyor! Çin ve İngiltere yakınlaşıyor Kafe ve restoranlarda 'kuver' dönemi bitti: Ticaret Bakanlığı haksız ücrete "dur" dedi! İran, Devrim Muhafızlarını "terör örgütü" ilan eden AB'ye karşılık gerekli önlemleri alacağını duyurdu ABD memnun olmayacak! Azerbaycan'dan İran kararı
Spor Ederson’dan FCSB beraberliği sonrası Galatasaray’a olay gönderme
Spor

Ederson’dan FCSB beraberliği sonrası Galatasaray’a olay gönderme

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ederson’dan FCSB beraberliği sonrası Galatasaray’a olay gönderme

Fenerbahçe kalecisi Ederson, Avrupa Ligi'ndeki FCSB beraberliği sonrası Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında, "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.

FCSB beraberliği sonrası konuşan Fenerbahçe kalecisi Ederson, oyunlarını eleştirirken Süper Lig yarışıyla ilgili sözleriyle Galatasaray'a mesaj verdi.

EDERSON: PASİF OYNADIK, DERS ÇIKARACAĞIZ

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının son maçında Fenerbahçe, Romanya'da FCSB ile 1-1 berabere kalarak grup etabını tamamladı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi Ederson, mücadeleyi ve takım performansını değerlendirdi.

Brezilyalı file bekçisi, sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirterek, "Maçın genelinde pasif bir performans sergiledik. Rakibe çok fazla kontratak şansı verdik. Hiçbir maçta bu kadar kontratak fırsatı veremezsiniz. Bunlar ciddi tehlike yaratır. Bu maçtan ders çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

 

SÜPER LİG MESAJI: PUAN FARKI KAPANIR

Ederson, Avrupa maçının ardından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına da değindi. Liderle aralarındaki puan farkına dikkat çeken tecrübeli kaleci, "Süper Lig'de liderin 3 puan gerisindeyiz. Her şey olabilir. Bu puan farkı kapanabilir. Lideri geçmek ve birinci sıraya yerleşmek istiyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle iddialı bir mesaj verdi.

Fenerbahçe’nin FCSB maçının kam kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu listede yok
Fenerbahçe’nin FCSB maçının kam kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu listede yok

Spor

Fenerbahçe’nin FCSB maçının kam kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu listede yok

Fenerbahçe Avrupa’da yoluna devam ediyor! Play-off bileti cebinde
Fenerbahçe Avrupa’da yoluna devam ediyor! Play-off bileti cebinde

Spor

Fenerbahçe Avrupa’da yoluna devam ediyor! Play-off bileti cebinde

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu

Spor

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...
Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

Spor

Mourinho Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti! Paranoyak bir kulüp...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23