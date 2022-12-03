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Medya Edepsizlikte sınır tanımayacaklar! 'Kısmetse Olur'u' Öykü Serter sunacak: Yok artık daha neler...
Medya

Edepsizlikte sınır tanımayacaklar! 'Kısmetse Olur'u' Öykü Serter sunacak: Yok artık daha neler...

5 yıl aranın ardından geri dönmeye hazırlanan yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Seda Akgül'ün sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Öykü Serter olurken, programda 9 kadın ve 9 erkek arasındaki ilişkiler yumağı izleyenlerin gözüne sokulacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 13:31:00 - 2022-12-03 13:38:08
Edepsizlikte sınır tanımayacaklar! 'Kısmetse Olur'u' Öykü Serter sunacak: Yok artık daha neler...

Türk televizyonlarının skandal yapımlarından olan ve formatta erkek ve kadınların ilişkileri üzerinden yapılan program hala tartışılmaya devam ederken, tekrar yayına başlayacak olması büyük endişe uyandırdı.

Sunuculuğunu televizyoncu Öykü Serter’in üstleneceği 'Kısmetse Olur Aşkım Gücü' haftanın 6 günü saat 18.30’da YouTube'da izleyicisiyle buluşacak. Böylelikle Türkiye’de ilk kez, ekranlarda yol alan bir dizi daha sonra da  YouTube’a özel çekilerek yayın hayatını sürdürmüş olacak.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü, dünyanın 14 ülkesinde yayınlandıktan sonra Türkiye’de de yayınlanarak büyük bir skandala imza atacağı bekleniyor..

Kadın ve erkeklerin bir eve doldurularak zoraki birlikteliklerin dinamitlenmesi Türk aile yapısını ne denli rahatsız edeceği şimdiden büyük bir merak konusu…

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