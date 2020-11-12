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Gündem Edepsiz Yılmaz Özdil ve Sözcü’ye kapak! ‘Ben de Hulusi Akar’la gezmeye gitmem’ diyorum bakalım bana da dava açılacak mı?
Gündem

Edepsiz Yılmaz Özdil ve Sözcü’ye kapak! ‘Ben de Hulusi Akar’la gezmeye gitmem’ diyorum bakalım bana da dava açılacak mı?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, “Hulusi Akar’la gezmeye gitmem, savaşa hiç gitmem” şeklindeki sözleri nedeniyle hapis cezası aldı. Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, söz konusu gelişmeye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:07:00 - 2020-11-12 13:16:15

Halk TV’de şakşakçı birkaç kişinin alkışlamasının gazına gelerek hükümete kin kusan Sözcü’nün ağzı bozuk yazarı Yılmaz Özdil, 2017 senesinde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik hakaretamiz sözleri nedeniyle 5 ay hapis cezası aldı. Katıldığı canlı yayında Özdil, “Hulusi Akar’la gezmeye gitmem, savaşmaya hiç gitmem” demişti.

Sözcü zihniyeti, bu sözlerin liyakat vurgusu olduğunu savunarak Özdil’in “Akar’la gezmeye gitmem” dediği için ceza aldığını ve bunun ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu ileri sürdü.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde gündemi değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Özdil’in “Savaşmaya hiç gitmem” şeklindeki sözlerine vurgu yaparak, bunun hiyerarşik düzeni bozacağını ifade etti.

Özdil’in konuşma yaptığı tarihte, Suriye’de teröristlere yönelik harekat olduğunu da hatırlatan Karahasanoğlu, “Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı için, 'Ben onunla gezmeye değil savaşmaya bile gitmem' derseniz, bu edepsizliği yaparsanız eğer siz, hiyerarşiyi bozarsınız.” diye konuştu.

Özdil’e verilen cezanın, “Gezmeye gitmem” dediği için değil, “Savaşa bile gitmem” şeklindeki sözleri nedeniyle verildiğinin altını çizen Karahasanoğlu, “Hadi bakalım, ben de diyorum, Hulusi Akar’la gezemeye gitmem, diye. Bakalım bana da ceza verilecek mi?” diye konuştu.

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Yorumlar

Deniz Katirci

seni kimse dikkate almaz,korkma Ali.
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Nadim Hatipoğlu

Bu bidon kafa bırakın savaşı balon patlasa donunu patlatır bunların tek derdi Erdoğan düşmanlığı  
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