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Edenred'in "Öner Kazan" programında dağıtılan ödül 500 bin lira

Kişi başı ödül tutarının bin lirayı bulduğu program, bugüne kadar 500 bin lira kazandırdı

25 Aralık 2018 Salı 11:06
Edenred'in "Öner Kazan" programında dağıtılan ödül 500 bin lira

İSTANBUL (AA) - Edenred’in "Öner Kazan" programında dağıtılan ödül tutarı 500 bin lirayı buldu.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, program kapsamında www.onerkazan.com.tr adresine kayıtlı olup Ticket Restaurant yemek kartı ve Edenred akaryakıt çözümleri kullanabilecek firma öneren kişiler, firmaların alım büyüklüğüne göre bin liraya varan kazanç sağlıyor.

Ödül kazanan öneri sahiplerinin öncelikli tercihi ise bakiyelerini Türkiye çapında 40 bin kafe, büfe, restoranda geçerli Ticket Restaurant yemek kuponları ile almak oldu. www.onerkazan.com.tr adresinden yaptığı önerisi müşteriye dönüşmüş olan öneri sahiplerine sunulan hediye kataloğundaki diğer seçenekler arasında ise giyim, ayakkabı ve akseuar ürünlerinde geçerli Ticket Compliments Fashion hediye çeki ile teknoloji, dekorasyon ve beyaz eşya gibi yüzde 18 KDV'li ürünlerde geçerli olan Ticket Compliments Universal hediye çeki yer alıyor.

Ticket Restaurant veya Edenred araç çözümleri avantajlarından yararlanabilecek bir firmada yetkili tanıdığı olan herkes, Öner Kazan'a katılabilirken, site üzerinde yapılabilecek öneri sayısı için sınır bulunmuyor.

Yapılan önerinin ödüle dönüşmesi için önerilen firmanın Ticket Restaurant yemek kartı veya Edenred araç çözümleri müşterisi olması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:06
  1. Edenred

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