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Spor Eddie Newton, Trabzonspor'da bu sezon bekleneni veremedi
Spor

Eddie Newton, Trabzonspor'da bu sezon bekleneni veremedi

Geçen sezon İngiliz çalıştırıcı yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan, son maçta galip gelerek Süper Lig'de ikinci sıradaki yerini koruyan bordo-mavililer, bu sezon ise 7 maçta 5 puan toplayarak ligin alt sıralarında yer aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:23:36 -
Eddie Newton, Trabzonspor'da bu sezon bekleneni veremedi

TRABZON (AA) - Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında alınan 4-3'lük mağlubiyetin ardından Trabzonspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Eddie Newton, bu sezon bordo-mavili takımda bekleneni veremedi.

İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, 1'i Ziraat Türkiye Kupası finali olmak üzere 9 karşılaşmaya çıktı.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardından geçen sezon Süper Lig'in son haftası öncesinde göreve getirilen Newton yönetiminde Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek tehlikeye giren ikinci sıradaki yerini korudu.

Karadeniz ekibi, finalde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u da 2-0 yenerek 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan başarılı sonuçların ardından anlaşmaya varılan Newton yönetiminde Karadeniz ekibi, bu sezon ise beklenen sonuçları alamadı.

Trabzonspor, ligin ilk 7 haftalık bölümünde sadece 1 galibiyet aldı. İki maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmayı ise kaybetti.

Geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren, ligi ikinci sırada bitiren bordo-mavililer, bu sezon 7 haftalık periyotta topladığı 5 puanla alt sıralarda yer alarak tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.

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