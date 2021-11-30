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Spor Eddie Newton geri döndü
Spor

Eddie Newton geri döndü

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 17:35:00 -
Eddie Newton geri döndü

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki İngiliz futbol adamının yönetim ve A takım teknik direktörüne bağlı olarak sorumlu olacağı görevler şöyle:

- Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi

- Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi

- Altyapı ile A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi

- Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi

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