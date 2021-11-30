Eddie Newton geri döndü
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı Strateji ve Planlama Direktörlüğü görevine getirdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 49 yaşındaki İngiliz futbol adamının yönetim ve A takım teknik direktörüne bağlı olarak sorumlu olacağı görevler şöyle:
- Oyuncu izleme departmanının organizasyonu ve işleyişi
- Kiralık oyuncu departmanının organizasyonu ve takibi
- Altyapı ile A Takım entegrasyonunun geliştirilmesi
- Uluslararası kurum ve kulüpler ile koordinasyonunun yönetilmesi