Eda Ece kimdir? Eda Ece Maske Kimsin Sen için ne dedi?

Türk toplumun örf ve adetlerinin kıyısından köşesinden dahi geçmeyen, satanizm sembollerinin boy gösterdiği sözde yarışma programı Maske Kimsin Sen Jüri üyelerinden Eda Ece, programın yayından kaldırılmasıyla ilgili "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda"

Eda Ece kimdir?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1'de yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur.

2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı.

Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı. Toplumun ahlakını bozan diziler arasında yer alan Yasak Elma dizisin de oynadı.