9 Temmuz’da başlayan kurban bayramının son günü 12 Temmuz’da idrak ediliyor. Bayram sebebiyle eczaneler nöbet sırasıyla hizmetlerini sürdürdü. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatilini 9 gün olarak açıkladı. Bu sebeple vatandaşlar eczanelerin ne zaman hangi gün hizmet vermeye başlayacağını araştırmaya başladı.

Eczaneler bugün açık mı? 13 Temmuz eczaneler normal mi çalışacak?

Eczaneler resmi tatillerde nöbet sistemiyle hizmet veriyor. Kurban bayramı sebebiyle resmi tatil 8 Temmuz Cuma günü öğle saatinde başladı. Bayramın son günü ise 12 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Eczaneler 9 gün boyunca değil yalnızca bayram boyunca kapalı olacak. Bu sebeple eczaneler normal çalışma düzenlerine 13 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Bilindiği gibi 15 Temmuz Cuma günü de resmi tatil. Cuma günü de eczaneler nöbet sistemine göre hizmet verecek.