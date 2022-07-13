Eczaneler açık mı? 13 Temmuz 2022 bugün eczaneler açıldı mı?

Bugün hastaneler eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? sorusu vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Müslümanların idrak ettiği 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz'da sona erdi. 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.

Bugün eczaneler açık mı?

13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Öte yandan 15 Temmuz'da resmi tatil olacak. Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Eczanelerin 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak. Bayram boyunca eczaneler kapalıydı, nöbetçi eczaneler çalışıyordu.