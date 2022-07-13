Eczaneler açık mı? 13 Temmuz 2022 bugün eczaneler açıldı mı?
Bugün ve yarın eczaneler çalışıyor mu, tatil mi? 4 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Her ne kadar resmi tatil 9 gün olduğu açıklansa da özel sektör çalışanları bayramın bitmesiyle birlikte mesailerine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Hal böyle olunca da en çok araştırılan soruların başında "eczaneler açık mı, bugün eczaneler çalışıyor mu? soruları var. Peki 13 Temmuz bugün eczaneler açık mı, kapalı mı?
Bugün hastaneler eczaneler ve sağlık ocakları açık mı? sorusu vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Müslümanların idrak ettiği 2022 Kurban Bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı ve 12 Temmuz'da sona erdi. 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 13 ve 14 Temmuz'un idari izin kapsamına alınmasıyla dokuz güne çıkmıştı.
Bugün eczaneler açık mı?
13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Öte yandan 15 Temmuz'da resmi tatil olacak. Bu bilgiler ışığında resmi kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak. Eczanelerin 13-14 Temmuz tarihlerinde açık olacak. Bayram boyunca eczaneler kapalıydı, nöbetçi eczaneler çalışıyordu.