Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na girmek isteyenler başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, eczacılık sınavı ne zaman yapılacak?

Eczacılık sınavı 2022 ne zaman? Eczacılık sınavı başvuruları ne zaman başvuru ücreti:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) başvuruların başladığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınavları 16 Ekim'de uygulanacak. Sınav başvuruları 31 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Adaylar, sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi ÖSYM'nin internet sitesindeki sınav kılavuzlarından öğrenebilecek.

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç başvuru işlemi ise 15 Eylül 2022'de yapılacak. Geç başvuru işleminde ücret yüzde elli artırımlı olarak alınacak.

Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuru ücreti 310 TL olarak açıklandı. Geç başvuru işlemi ise 15 Eylül 2022'de yapılacak. Geç başvuru işleminde ücret yüzde elli artırımlı olarak alınacak.