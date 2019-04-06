Eczacılara Milli İstihdam seferberliği anlatıldı
Eczacılar Odası Kilis Temsilciliği üyelerine 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı.06 Nisan 2019 Cumartesi 11:51
Eczacılar Odası Kilis Temsilciliği üyelerine 2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği anlatıldı.
Eczacılar Odası toplantı salonundagerçekleştirilen bilgilendirmeyi Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş tarafından yapıldı.
2019 Yılı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Eczacılara teşvikler konusunda Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdülkadir Akkaş tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
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