Eczacı bir beyin reçete tarifi defne yaprağı ve kolonya! Faydaları: Bir değil bin bir! İşte çayı, kürü yeni tarifleri

Defne, Yunan mitolojisinde önemli yeri olan ve çeşitli sembolik anlamlar yüklenmiş olan bir bitkidir. Defne ismi, Yunanca kökenlidir ve defnenin anlamı güler yüzlü, sevinçli demek. Ülkemizde son günlerde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremler olan Hatay'ın maalesef depremler sonrası kötü haberler aldığımız Defne ilçesi olarak ta kayıtlara geçiyor. Defne Ağacı (Lauris Nobilis) dört mevsim yeşil kalan, Akdeniz coğrafyasına özgü, parlak yeşil yaprakları olan bir ağaçtır. Defne, defnegiller (Lauraceae) familyasının Laurus cinsini oluşturan her dem yeşil ağaç veya ağaççık görünümündeki bitki türlerinin ortak adı. Gelin birlikte Defne yaprağı yaraları ve defne yaprağı kullanım alanlarına bakalım.

En önemli faydası: Viral enfeksiyonlarda destekleyici tedavi olarak kullanılır. Solunum yolu problemlerini giderir. Cilde oldukça iyi gelmektedir. Ödem atıcıdır işte diğer faydaları bakın ne!

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Yatak odasında yapacağınız bu değişiklikler uyku kalitenizi artıracak! Her gün dinlenmiş uyanmak için yastıkların altında bir adet sarımsak koymak dışında sakinleştirici etkisi bulunan defne yaprağı, çay olarak tüketildiğinde daha rahat uyuyabilmenizi sağlar. C ve A vitamini bulunan defne yaprağı, bağışıklık sistemini güçlü tutar. 6, 3 aylık bebek uyku rutininde anneler kullanabilir... Defne yaprağının içerisinde bulunan antioksidan ve demir, kalp sağlığına da iyi gelir. Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır.

Diğer faydaları şöyle;

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- Defne yaprağı üst solunum yolları hastalıkları için çayı yapılarak tüketilir. Yüksek analjezik özelliği olan defne yaprağı boğaz enfeksiyonuna neden olan hücreleri azaltır. Balgam söktürücü etkisi ile boğazları temizler. Bir bardak suyun içine 2 defne yaprağı atıp 5 dakika kaynatın. 1 dakika bekledikten sonra süzüp içerisine bir tatlı kaşığı bal ekleyip tüketiniz.

- 100 adet defne yaprağı 10 adet zeytin yaprağı 4 adet limon; Defne yaprağı üst solunum yolları hastalıkları için çayı yapılarak tüketilir.

- Yüksek ateşlenmeler esnasında 5 bardak suyun içerisine 10 tane defne yaprağı atıp kaynatın. Daha sonra soğuyan suya temiz bir bez parçasını bu suya batırıp göğüs, ense ya da alnınıza koyun yarım saatte bir değiştiriniz.

- Besin atıklarından kaynaklı böbreklerde oluşan taşların düşürülmesinde de defne yaprakları oldukça etkilidir. kaynar suyun içine 4 yaprak defne atıp kaynatın. Günde bir defa tüketin. Her gün bir bardak tüketilen bu çay zamanla taşların erimesine ve mesaneden çıkmasını sağlar.

- Düzenli ve miktarı abartılmadan tüketilen defne yaprağı çayı, kolesterolü düşürür.

- Kış aylarında yakalanılan gribal enfeksiyonlara defne yaprağı iyi gelir. Göz hastalıklarına ve gözdeki mikroplara iyi gelip gözü temizler.

- 10 defne yaprağını toz haline gelene kadar öğütün. Bu toza daha sonra üzerine yarım su bardağı sıcak su ekleyip karıştırın. Bu karışımı saç köklerinize sürüp bir saat bekleyin. Saç köklerini besleyen karışım deforme hücreleri iyileştirir. Saçta bit ay da kepek varsa kısa sürede bitmesini sağlar.

- Yüksek antioksidan sayesinde vücudu serbest radikallerden arındırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı adeta vücutta kalkan görevi görür.

- Folik asit vücudun olmazsa olmazıdır. programındaki önerilen yaprak vücudun günlük ihtiyacı olan folik asit hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Özellikle hamilelik süresinde alınması gereken bir maddedir. Bu madde kemik gelişiminde etkilidir. 100 gram defne yaprağı günlük folik asit ihtiyacını karşılar.

- Yemeklerden sonra yaşanan mide ekşimesi gibi sindirim sorunları için 2 gram defne yaprağını yarım bardak su ile karıştırın. İçerisine toz halinde zencefil ekleyip kaynatın. 5 dakika sonra süzüp tüketin. Sindirim problemlerini sık sık yaşayan kişilerin günde iki defa tüketmesinde fayda var.

- Biberiye ve defne yaprağı ile varis tedavisinde kullanılır.

- Glukoz ve kolesterol seviyeleri düşürmede etkili olan defne yaprağı, hem şeker hastaları hem de kalp damar hastaları tüketebilir. 5 defne yaprağını bir bardak suda kaynatın. Sabah aç karna tüketin.

Defne yaprağı tütsü

Defne yaprağı ağrı kesici: Doğal bir ağrı kesici etkisi bulunan defne yaprağı, burkulma ve eklemlerde meydana gelen ağrılara oldukça faydalıdır. Bunların yanı sıra kas gevşetici olarak kullanılabilir. 7 defne yaprağı duası: 7 defne yaprağı en çok konuşulan konulardır öyle ki 7 defne yaprağı duası bile halk arasında konuşulur. 7 adet defne yaprağı üzerine 3 Ayetel Kürsi ve 1 Fatiha okunup, demlenip içilir. Bu duayı okuyanlar evinde huzur verdiğine inanır.

defne yaprağı yakmak: Defne Yaprağı Yakmak Ne İşe Yarar? 1- Depresyon riskini azaltır: Uzmanlara göre haftada bir ya da iki kez defne yaprağı yakmak, depresyona neden olan kaygı semptomlarını yarı yarıya azaltıyor. Tıpkı aloe vera gibi defne yaprakları da evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırır ve kişilerin çok daha mutlu hissetmesini sağlar.

Bel- Boyun ağrılarına defne kolonya karışımı nasıl yapılır?

Bize zorunlu olan malzemeler* 22 adet defne yaprağı* Kavanoz* Su ve limon kolonyası

Defne yaprağı ve kolonya nasıl Yapılır?

Suda bekletilip tozlarından temizletilen 22 adet defne yaprağını kavanoza yerleştiriyoruz. Üzerine ise, temiz içme suyu ilave ediyoruz. Yaprakların üstünü geçene kadar suyla doldurduktan sonra, kavanozun kapağını kapatıyoruz. Hazırladığımız karışımı karanlık bir yerde 22 gün bekletiyoruz.22 gün sonunda içindeki defneleri süzüyoruz. Kavanozun içinde kalan su ölçüsü kadar kolonyayı, kavanoza ilave ediyoruz. İşte karışımımız hazır hale geldi. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı ağrı olan bölgelere düzenli olarak uygulamanız yeterli olacaktır.. Hazırlanan karışımı buzdolabında muhafaza ediniz.

Faydalarına herkes şaşkın

Evleri hep güzel kokması için temizlik sırrı

Defne yaprakları ile evinizde de harikalar yapmak mümkün. Tek ihtiyacınız olan şey çakmak, kurutulmuş defne yaprağı ve çelik bir kap. Defne yapraklarının çabuk yandığını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Defne yaprağını tutuşturduktan hemen sonra odanın içine sinen rahatlatıcı bir koku hissedeceksiniz.10 dakikanın ardından tamamen gevşediğinizi ve huzur dolu olduğunuzu hissedeceksiniz. Sağlığınızda gözle görülebilecek faydalar görmeseniz de, evinizin harika koktuğunu hissedeceksiniz. Evinizin güzel kokması fena olmazdı değil mi?

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı nasıl hazırlanır? Flaş kararı verdiyseniz kolay tarifi bulduk...

Defne yaprağı ve zeytinyağı karışımı

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı için malzemeler:

15 defne yaprağı

Hava geçirmeyen kavanoz

250 ml. zeytinyağı

Eklem ağrılarını geçiren defne yaprağı nasıl hazırlanır?

Öncelikle defne yapraklarını elinizle parçalayın. Daha sonra kavanozun içine doldurun ve zeytinyağını da üzerine dökün.

Ardından ağzını sıkıca kapatın ve hava almadığından emin olun. Hazırladığınız karışımı 2 hafta boyunca serin ve kuru bir yerde bekletin. 2 hafta sonunda ağrıyan eklem ve dizlerinize bu karışımı masaj yaparak sürün. Bölgedeki ağrıların azaldığını kısa sürede hissedeceksiniz.

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Peki yemek olarak nasıl yararlanabiliriz?

İster fırında ister tencerede ister çay olarak tariflerimiz

Tavuk dolması malzemeleri neler?

2-3 defne yaprağı

Limon dilimleri

1 adet bütün tavuk

1 tatlı kaşığı un

Sosu için gerekenler:

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yarım tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pilavı için:

1 çay bardağı sıcak su (sonradan ekleniyor)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı kuş üzümü

2 su bardağı sıcak su (400 ml)

1 çay kaşığı karabiber

Garnitür olarak malzemeler:

2 adet patates

2 adet havuç

Arpacık soğan

Tavuk dolması tarifi!

Öncelikle pilavlık pirinçleri bir kaba alın. Sonra üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz ilave ederek 20 dakika bekletmelisiniz.

Ardından bol su ile yıkayın. Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağ alın.

Yağ eridiğinde suyu süzülen pirinçleri ilave ederek kavurmalısınız.

Hazırladığınız yiyeceği 2-3 dakika kavrulduktan sonra dolmalık fıstıkları ve kuş üzümlerini ekleyin. Birlikte bir iki defa karıştırılarak kavurun. Sonra bunun üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave edin.

Tuzunu ayarladıktan sonra tencerenin kapağı kapatılarak pişmeye bırakın. Pilav suyunu çekene dek pişirmelisiniz. Ardından ocaktan alın ve tarçın ve karabiber ekleyerek yavaşça karıştırın.

Diğer bir yandan bütün olan tavuğu yıkayın, eğer varsa tüylerini ütüleyin. Şimdi de tavuğun içi fazla bastırmadan pilavla doldurun.

Çok sıkıştırmamaya dikkat edin. Tavuğun ayakları ya derisinden geçirilerek sıkıştırın ya da mutfak ipi ile bağlamalısınız.

Sonra aldığınız bir kasede sos malzemelerini karıştırın.

Fırça ile tavuğun her yerine gelecek şekilde sürmelisiniz. Fırın torbasına un alın.

Poşeti çevirin ve sallayarak unun her yerine gelmesi sağlayın. Soslamış olduğunuz tavuğu poşetin içerisine dikkatli bir şekilde yerleştirin.

Garnitür olarak tavuğun yanına arpacık soğan, patates, havuç, ince kesilmiş limon dilimleri ve birkaç yaprak defne ekleyebilirsiniz. Şimdi poşetin ağzını kapattın ve sonra bir kürdanla poşetin üzerine delikler açın.

Tavuğu önceden 190 derece ısıtılan fırında 60 dakika civarı pişirin. Tencerede kalan pilava sıcak su ekleyerek pişirmeyi sürdürün. Suyunu tekrardan çektiğinde üzerine bir havlu kağıt kapatarak demlenmeye bırakmalısınız.

60 dakikanın sonunda ise tavuğu fırından almalısınız. Son olarak üzerindeki poşeti açın ve fanlı şekildeki ayarda 10 dakika civarı pişirin.

Tavuk dolmanız hazır. Afiyet olsun!

Defne Yaprağı Çayı Nasıl Yapılır?

1 bardak suyun içine 2-3 defne yaprağını ekleyelim. Defne yapraklarını suyun içine ilave ettikten sonra ortalama 5-10 dakika kadar demlemeye bırakın. Demlenen çayı süzerek tüketebilirsiniz. Çayın tadını yumuşatmak için bal, şeker ya da limon ekleyebilirsiniz.

Defne Yaprağı Çayı Neye İyi Gelir? Defne Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?

Yapraklarının her mevsim yeşil kalması sebebiyle mitolojide ölümsüzlüğü temsil eden defne yaprağı, tam bir şifa deposudur. Vücuttaki yoğun terlemenin önüne geçer, yüksek oranda antioksidan içermesi yönüyle özellikle cilt sağlığı üzerinde pozitif etkileri vardır. İştah açıcı özelliğinin yanı sıra uyku sorunlarına da iyi gelir. Kan şekerini dengeler, göz sağlığını korur. Defne yaprağı çayının faydalarından yararlanmamız için düzenli bir şekilde tüketmeye özen göstermeliyiz.

Alerjik etkileri için lütfen doktorunuza danışın.

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