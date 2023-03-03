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Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

2023-03-03 11:14:21
Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Evde kolayca ulaşabileceğiniz bazı ürünler, tırnak mantarının ilk belirtilerini önlemeye ve tırnak mantarıyla savaşmaya yardımcı olabilir. Terleme, şişmanlık, ortak alan kullanımı gibi birçok neden tırnak mantarına sebep olabilir. Uzun süre havasız kalan ayaklarınız terler ve mantarlar için elverişli bir ortam oluşur. Bir kere mantar ayağa yerleştikten sonra kurtulması oldukça zordur. Piyasada satılan ve yüzlerce lira aldığımız ilaçlar ancak kontrol altına alabiliyor ve hayatımızı oldukça zora sokuyor. Bu konuda en fazla şikayet ise mantar şikayetidir. Ayrıca mantarın tutanaklarda görülmesi ile kişilerde sıkıntılı bir süreç başlayabilir. Aslında, sadece doğal yöntemler kullanarak mantardan kurtulmak oldukça kolay. Tırnak mantarına ne iyi gelir? Bu tavsiyeleri kullananlar şikayetten vazgeçmiştir. Tırnak mantarı bitkisel 3 günde son...

#1
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Bu içeriğimizde sizlere mantardan kurtulmak için ihtiyacınız olan sadece iki doğal tedavi yönteminden bahsedeceğiz. Tırnak mantarı başlangıç aşamasında ise evde doğal yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu yazımızda sizler için tırnak mantarı nasıl geçer sorusuna yanıt aradık ve evde uygulanabilecek etkili ve doğal yöntemleri derledik. İşte tırnak mantarına doğal çözüm önerileri…

#2
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Hem el hem de ayak tırnaklarında görülebilir. Ayak tırnaklarında görülme oranı daha yüksektir. El ve ayak tırnaklarında şekil ve renk değişimine neden olur. Tırnak mantarı bir tırnağı, tırnakların birkaçını ya da tüm tırnakları etkileyebilir. Tedavi edilmezse enfeksiyon diğer tırnaklara veya vücudun farklı bölgelerine yayılabilir. Tırnak mantarının tedavisinde ilaç, krem ve losyon gibi yöntemler uygulanır.

#3
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Tırnak Mantarı Neden Olur? Tırnak mantarı nasıl geçer kesin çözüm arıyorum diyorsanız aslında öncelikle kaynaktaki nedeni bulmanız gerekir. Böylece sorunu kökten çözmek için en doğru yöntemleri deneyebilirsiniz. Tırnak mantarı; küf mantarı, dermatofitler ve maya gibi mikroskopik organizmaların aşırı büyümesi sonucunda oluşur. Bu mantarlar vücudumuza çoğaldığı zaman enfeksiyona sebep olurlar. Tırnak mantarları genellikle ılık ve nemli ortamlarda yaşarlar. Bu nedenle yüzme havuzları ve duşlar gibi alanlardan bulaşma ihtimali yüksektir. Tırnak mantarı 60 yaş üstü bireylerde daha sık görülür. Bunun sebebi yaş ilerledikçe tırnakların daha kuru ve kırılgan olmasıdır.

#4
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Tırnak mantarının oluşmasına zemin hazırlayan faktörler: Bağışıklık sisteminin zayıf olması Kötü kan dolaşımı Şeker, sedef ve preriferik arter hastalığı Sentetik çoraplar Ayakların uzun süre terli çorap veya ayakkabı içine kalması Ayağa uygun olmayan ayakkabılar Ayakkabıların paylaşılması Cilt yaralanmaları Havuz, spor salonu ve duş gibi ılık ve nemli olan ortak alanlar Tırnak Mantarı Belirtileri Nelerdir? Tırnak mantarı sorununun belirtileri: El ve/veya ayak tırnağında beyaz/sarı renkte çizgiler Tırnakta kalınlaşma Tırnağın şekline bozulma Tırnak renginin koyulaşması Tırnakta kuruluk ve matlaşma Kolay kırılma Tırnaktan kötü koku gelmesi

#5
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Sarımsak Tırnak mantarı nasıl geçer evde ne yapabilirim diyorsanız öncelikle derinlemesine yenilenmeyi sağlamalısınız. Enfeksiyon denildiğinde ilk akla gelen doğal savaşçı hiç kuşkusuz sarımsaktır. Sarımsağın içerisinde bulunan bileşenler, tırnağı temizleyerek yüzeyinin daha sağlıklı bir görünüm kazanmasını sağlar. Enfeksiyon belirtilerini ortadan kaldırır. Sarımsağın iyileştirici gücünden faydalanmak için; sarımsağı ince ince doğrayın veya ezin. Ardından hazırladığınız sarımsağı tırnağınıza uygulayın ve bölgeyi bandajla sarın. Bu şekilde en az 45 dakika bekleyin. Son olarak bölgeyi ılık su ile temizleyin. Bu yöntemi tırnağınız tamamen iyileşene kadar her gün uygulayabilirsiniz.

#6
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elma sirkesidir. Yani şu an mutfağınızda bulunan şeylerle bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte tarif: Elma Sirkesi Malzemeler 4 – 5 yemek kaşığı karbonat 1 bardan elma sirkesi Su Kağıt havlu Hazırlanışı ve Uygulanışı Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından kağıt havlu ile kurulayın. Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.

#7
Foto - Tırnak mantarını yok eden doğal yöntem: 3 günde son verin! Nasıl önlenir? Kullananlar şikayetten vazgeçti

Kekik Yağı Tırnak mantarına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek bir diğer cevap kekik yağıdır. Kekik yağı mantar sorununa karşı önerilen doğal bir reçetedir. Mantar ile savaşarak tırnağın doğal ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Tırnak mantarını kekik yağı ile tedavi etmek için öncelikle sorunlu tırnağın üzerine 3 damla kekik yağı damlatın. Tırnağınıza, yağ tamamen emilene kadar nazikçe masaj yapın. Bu yöntemi tırnaklarınız tamamen iyileşene kadar günde 2 kere uygulayabilirsiniz. Civanperçemi İle ayak mantarı tedavisi, Aynısefa Kürüde kullanılmaktadır.

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