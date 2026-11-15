İran’dan PJAK’a operasyon! Sınır hattında çatışma çıktı…
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından sızarak terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülen PJAK mensubu bir grubun operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmanın ardından çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen terör örgütü PJAK mensubu bir grubun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
SINIR HATTINDA TAKİBE ALINDILAR
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, PJAK'a bağlı grubun İran topraklarına girerek terör eylemleri gerçekleştirme girişiminde bulunduğu, grubun ülkenin batı sınırlarında istihbarat takibine alındığı belirtildi.
ÇATIŞMANIN ARDINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Açıklamada, grubun Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarıyla girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yanında çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.