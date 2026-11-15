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Gündem İran’dan PJAK’a operasyon! Sınır hattında çatışma çıktı…
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İran’dan PJAK’a operasyon! Sınır hattında çatışma çıktı…

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İran’dan PJAK’a operasyon! Sınır hattında çatışma çıktı…

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından sızarak terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülen PJAK mensubu bir grubun operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çatışmanın ardından çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen terör örgütü PJAK mensubu bir grubun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

SINIR HATTINDA TAKİBE ALINDILAR

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, PJAK'a bağlı grubun İran topraklarına girerek terör eylemleri gerçekleştirme girişiminde bulunduğu, grubun ülkenin batı sınırlarında istihbarat takibine alındığı belirtildi.

ÇATIŞMANIN ARDINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Açıklamada, grubun Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarıyla girdiği çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının yanında çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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Yorumlar

ata

bunda terör sadece isim değiştirir...

Feno

Besle kargayı oysun gözünü!
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