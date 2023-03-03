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Kadın - Aile Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bunu yapan herkes memnun
Kadın - Aile

Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bunu yapan herkes memnun

Gün boyunca oldukça farklı gıdalar tüketiriz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün derken birbirinden farklı ve miktar olarak dengesiz tüketim bağırsaklarınızın toksik madde biriktirmesine neden olabilir. Genellikle, tükettiğimiz tüm gıdalar sağlıklı değildir. Bu yüzden kolon sağlığınızdan emin olmalısınız.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 19:38:00 - 2023-03-03 19:59:35
Bağırsaklarınızı doğduğunuz gün kadar temiz yapacak karışım! Bunu yapan herkes memnun

Kolon temizlemek oldukça kolaydır ve ihtiyacınız olan tek şey bu içecek.

Günün sonunda, kolonlar ekmek, et, pirinç, makarna ve bağırsaklarınız için sindirimi kolay olmayan diğer gıda ürünleri ile dolar. Bağırsaklarınız yiyecekleri sindirmek için çok fazla çalışmak zorunda kaldığından, şişkinlik hissedebilirsiniz. Bu çok can sıkıcı bir durumdur, çünkü böyle zamanlarda midede sanki bir tuğla varmış gibi hisseder.

Ancak, yatmadan önce ev yapımı bir içecek içerek bu rahatsızlığı kolayca önleyebilirsiniz. Bu tarif babaanne sırrı olarak bilinmektedir.
Gerekli olan malzemeler
1 yeşil elma
çilek bir avuç
240 ml su
240 ml hindistancevizi sütü
1 çay kaşığı keten tohumu
1 çay kaşığı pisilyum lifleri (aktarlarda bulunur)
2 çay kaşığı chia tohumu
1 limon suyu

Hazırlanması

Elmayı soyun ve çekirdeklerini çıkarıp parçalara ayırın. Elmayı ve çileği bir mixere alın ve suyu, hindistancevizi sütünü, keten tohumu, pisilyum liflerini, chia tohumu ve limon suyunu ekleyin. Hepsini pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın ve bir bardağa alın.
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En iyi sonucu almak için yatmadan önce içmelisiniz. İçeceği düzenli kullandığınız takdirde şişkinlik hissinin geçtiğini ve kolonların temizlendiğini fark edeceksiniz.

Not: Bu tarif yurt dışında yaşayan bir takipçimizden gönderildi.

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