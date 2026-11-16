Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Parti yönetimi, Berthold'un herhangi bir siyasi partiye üye olmamasını da adaylığının önemli özelliklerinden biri olarak gösterdi. Berthold'un adaylığı Almanya'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. CSU'lu siyasetçi Stephan Mayer, eski futbolcunun Covid-19 salgını dönemindeki açıklamalarını eleştirirken, SPD'li Ralf Stegner de AfD'nin aday tercihine tepki gösterdi. Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, Federal Meclis milletvekilleri ile eyalet parlamentolarının belirlediği temsilcilerden oluşan Federal Kongre tarafından seçiliyor.