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Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

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Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Bir dönem Süper Lig'de Adanaspor forması giyen ünlü futbolcu, cumhurbaşkanlığına aday gösterildi.

#1
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, eski milli futbolcu Thomas Berthold'u cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Parti eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, 14 Kasım'da yaptıkları açıklamayla kararı kamuoyuna duyurdu. AfD üyesi olmayan Berthold'un bağımsız kimliğine dikkat çeken parti yönetimi, eski futbolcunun tüm Almanları temsil edebileceğini savundu. AfD eş başkanları, Berthold'un futbolculuk kariyerinde kazandığı deneyime vurgu yaparak takım ruhu ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etme becerisinin cumhurbaşkanlığı görevine katkı sağlayacağını öne sürdü.

#2
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Parti yönetimi, Berthold'un herhangi bir siyasi partiye üye olmamasını da adaylığının önemli özelliklerinden biri olarak gösterdi. Berthold'un adaylığı Almanya'da siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. CSU'lu siyasetçi Stephan Mayer, eski futbolcunun Covid-19 salgını dönemindeki açıklamalarını eleştirirken, SPD'li Ralf Stegner de AfD'nin aday tercihine tepki gösterdi. Almanya'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, Federal Meclis milletvekilleri ile eyalet parlamentolarının belirlediği temsilcilerden oluşan Federal Kongre tarafından seçiliyor.

#3
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Toplam 1.260 üyenin katılacağı seçim, 30 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. CDU/CSU'nun adayı Ilse Aigner'e SPD ve Yeşiller de destek veriyor. AfD'nin Berthold'u aday göstermesi ise partinin kendi siyasi çizgisini cumhurbaşkanlığı seçiminde temsil etme hamlesi olarak değerlendiriliyor. 12 Kasım 1964'te Almanya'nın Hanau kentinde dünyaya gelen Thomas Berthold, profesyonel futbol kariyerine 1982-1983 sezonunda Eintracht Frankfurt'ta başladı.

#4
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

İtalya'da Hellas Verona ve Roma, Almanya'da ise Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerde forma giyen savunma oyuncusu, Alman Milli Takımı ile 62 karşılaşmaya çıktı. Berthold, Almanya'nın 1990 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı. Kariyerinin son döneminde Türkiye'ye gelen futbolcu, 2000-2001 sezonunun devre arasında Adana spor'a transfer oldu. 16 Ocak 2001'de turuncu-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Berthold, Süper Lig'de 5 karşılaşmada görev aldıktan sonra futbolculuk kariyerini noktaladı.

#5
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Aktif futbolculuk kariyerinin ardından spor yorumculuğu ve yöneticilik yapan Berthold, özellikle Covid-19 salgını sırasında uygulanan kısıtlamalara yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Salgın önlemlerine karşı düzenlenen gösterilere katılan eski futbolcu, Almanya'daki Querdenken hareketinin etkinliklerinde de konuşmalar yaptı.

#6
Foto - Herkesi şaşırtan karar! Eski Adanasporlu futbolcu cumhurbaşkanı adayı oldu

Göç ve sığınma politikalarındaki sert tutumuyla bilinen AfD, 2025 federal seçimlerinde 152 milletvekili çıkararak Federal Meclis'in ikinci büyük partisi oldu. Parti, özellikle Almanya'nın doğu eyaletlerinde aldığı oylarla siyasi etkisini artırdı. AfD, 6 Eylül 2026'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde de oyların yüzde 43,8'ini alarak birinci parti oldu. Eyalet parlamentosundaki 83 sandalyenin 39'unu kazanan parti, tek başına çoğunluk için gereken 42 sandalyeye ulaşamadı.

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