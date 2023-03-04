Hızlı ve sağlıklı kilo vermenin 6 yolu! Herkesin bilgi ve dikkatine: Cevap geldi! Evde sadece 5 dakikada yanıtı

Zayıflatan Elma Çayı Tarifi İçin Malzemeler- 2 adet yeşil elma- 2 adet kabuk tarçın- 1 adet limon- 1 tatlı kaşığı tane karanfil- 1 tatlı kaşığı tane karabiber- 2 litre su. Zayıflatan Elma Çayı Tarifi Nasıl Yapılır? Yıkanmış elmalar ve limonu parçalara bölün ve çekirdekleriyle birlikte tencereye alın. Geri kalan malzemeleri de ekleyip 2 litre su ilave ederek ocağa alın, elmalar yumuşayana kadar kaynatın. Elmalar yumuşayınca ocağı kapatın ve çayı sürahiye süzüp günde 3 defa yemeklerden 10 dk önce için. – Çayı sıcak veya soğuk içebilirsiniz – En az 1 hafta boyunca devam edin – Hamile olan ve çayın içerisindeki malzemeye alerjisi olmayan arkadaşlar güvenle tüketebilirsiniz. – Metabolizmanızı hızlandırır, çayı tüketirken hareketi de ihmal etmeyin. Ne kadar hareketli olursanız kilo vermeniz o kadar hızlanacaktır.