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Orta saha ayağa kalkacak: Beşiktaş'ta Ndidi'nin durumu tamamen transferlere bağlı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Orta saha ayağa kalkacak: Beşiktaş'ta Ndidi'nin durumu tamamen transferlere bağlı

Beşiktaş'ta geleceği tartışılan isimlerden biri Wilfred Ndidi... Nijeryalı ön liberonun devre arasındaki ayrılık ihtimali, transferlerin bitip bitmeyeceğine bağlı...

#1
Foto - Orta saha ayağa kalkacak: Beşiktaş'ta Ndidi'nin durumu tamamen transferlere bağlı

Beşiktaş 2025 yazında Leicester City Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmıştı. Nijeryalı ön liberoyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele yapıldı. Kontratta +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor (çift taraflı). Fakat oyuncunun performansı geldiği günden beri tartışılıyor.

#2
Foto - Orta saha ayağa kalkacak: Beşiktaş'ta Ndidi'nin durumu tamamen transferlere bağlı

29 yaşındaki futbolcunun devre arasında ayrılabileceği konuşuluyor. Birkaç Suudi Arabistan ekibi de onun durumunu takip ediyor. Beşiktaş Yönetimi'nin planlaması ise belli. Kartal, bazı orta saha oyuncularıyla temas halinde. Eğer talep edilen isimler kadroya katılırsa Wilfred Ndidi satılacak.

#3
Foto - Orta saha ayağa kalkacak: Beşiktaş'ta Ndidi'nin durumu tamamen transferlere bağlı

Ancak aksilik çıkarsa Wilfred Ndidi sezonu Siyah-Beyazlı forma altında tamamlayacak. Bu ihtimalde olası satışın 2027 yazında gerçekleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın onunla ilgili minimum 10 milyon euroluk bonservis isteği bulunuyor. Nijeryalı oyuncunun Türkiye istatistikleri şu şekilde (Tüm kulvarlar): 46 maç 3 gol 2 asist

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